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中國第三季GDP今出爐 料增速降至6.1%

中國第三季GDP今日出爐，鑑於7月及8月份工業、消費數據表現超預期下行，9月份雖有改善，但不足逆轉三季度經濟增速下行的趨勢，預計第三季GDP按年增速降至6.1%。

歐盟通過新脫歐協議 英國國會周六表決



歐盟在布魯塞爾舉行峰會，通過與英國達成的新脫歐協議。英國首相約翰遜稱，有信心國會周六表決並通過。

庫德洛:強制技術轉讓或納次階段協議



美國白宮經濟顧問庫德洛向記者稱，中美首階段貿易協議包括降低農業非關稅壁壘，強制技術轉讓可能納入第二階段協議。

有序脫歐機會增 美股收市向好



Netflix和摩根士丹利新出爐的業績理想，股價收市分別上揚1.5%和2.4%，加上英國與歐盟達成新脫歐協議，帶動市場樂觀情緒，美股高開後反覆高收，道指一度升110點，收市升勢收窄至23點或0.09%，盤中曾回落31點。標指收市上揚0.28%，納指攀高0.40%。大摩第三季盈利按年增2.89%，每股盈利勝預期。Netflix第三季純利6.65億美元，上季訂戶淨增677萬個，亦好過預期。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部9月新屋動工按月跌9.4%；建屋許可減少2.7%，均遜預期。上周首次申領失業救濟人數增至21.4萬人，稍少於預期。9月工業生產按月降0.4%，差過預期。

￭ 美滙指數尾段跌0.39%，報97.62；英鎊曾彈1.23%，直逼1.3美元的5個月高位，隨後因部分英國政黨反對新脫歐協議，升幅反覆縮小至0.35%。歐羅攀高0.47%，兌1.1125美元。

￭ 紐約期金收市漲0.3%，每盎斯報1498.3美元。

￭ 紐約期油收市升1.1%，每桶報53.93美元；布蘭特期油揚0.8%。

￭ 美國與土耳其達成敍利亞停火協議，土耳其同意在敘北部停火120小時。

￭ 日本央行行長黑田東彥：貿易戰導致全球經濟復甦或延遲。

￭ 歐央行管委會委員維斯科：再作減息決定務須審慎，以免負面效應風險升溫。

￭ 英國股市收市升0.20%；德國倒退0.12%；法國挫0.42%。

【新股追蹤】四新股暗盤齊升 信懇智能漲逾五成



周五4隻新股主板掛牌，暗盤齊造好。交易資料顯示，信懇智能(01967)較招股價升57.5%；高陞(01283)漲31.51%；藍光嘉寶(02606)高18.65%；世紀聯合(01959)升7.41%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26885點，較昨日恒指收市高水37點。

￭ ADR港股比例指數報26823點，較港收市低25點。

￭ 長實(01113)深水埗愛海頌周四首輪銷售，價單更新，部分單位加價1%至2%。

￭ 鴻騰(06088)以總代價折合約4.28億港元，向夏普收購手機鏡頭公司優先股。

￭ 中手游科技(CMGE)國際配售據悉已足額認購。

￭ 洛陽玻璃(01108)首9個月盈利按年增17.97倍，每股賺8.29分人民幣。

￭ 申洲(02313)將投資約1億美元，越南興建專為阿迪達斯而設的成衣生產設施。