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今日 18:00 中國財經

人幣在岸價收升189點子

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人民幣兌美元在岸價(CNY)收市升189點子，中段一度升穿7.07，高見7.0671。

人民幣兌美元在岸價收報7.0841，較上日下午4時30分收報7.1030，升189點子或0.27%；較晚上11時30分最後成交價7.0950，走強109點子。

離岸價(CNH)亦曾升破7.07，高見7.0673，截至香港時間下午5時52分，離岸價報7.0733，在岸價報7.0725。

官方今日開出的中間價報7.0789，較上日中間價7.0746，下調43點子或0.06%，續創逾一個月新低。

交易員指出，隔晚美元雖大幅回調但中間價偏弱，早段滙價在7.1元關口膠着，午後中國商務部釋放中美談判進展積極訊息，提振市場情緒，人民幣快速上行收復7.09元關口。

另有交易員認為，當前市場持續關注中美協議落地進展，對達成協議保持謹慎樂觀，滙價短期料在7.05至7.1元上落，大幅升貶可能性均不大。中間價雖已連續兩日走弱，但仍維持較小幅度波動，顯示監管層維穩市場意圖未變。部分市場人士則認為，目前中間價釋放的訊號尚不明確，仍有待觀察央行的意圖。

中國商務部表示，希望中美雙方繼續共同努力推進談判，盡量達成階段性協議，並在取消關稅上取得新進展；中美雙方高級別磋商後，工作層正在就協議的具體文本進行磋商，同時也在就下階段工作安排進行具體的討論，爭取盡早達成一致。

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