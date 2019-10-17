熱門：

今日 16:37 中國財經

阿里與北京環球度假區戰略合作

放大圖片

北京環球度假區(Universal Beijing Resort)與阿里巴巴集團宣布達成戰略合作，共同推動主題公園及度假區的科技應用和數字化體驗革新。

北京環球度假區將以阿里巴巴的科技賦能園區營運，打造全新的智能化主題公園及度假區目的地，重新定義時尚的度假和娛樂體驗。通過此項合作，雙方將以前沿科技打造順暢非凡的賓客體驗，帶來多場景線上線下一體化的智能服務。

阿里巴巴董事局主席兼首席執行官張勇稱，未來一切商業都將走向技術驅動、大數據驅動，全面數字化勢必為所有企業帶來全新增長機遇。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads