中國財經

北京環球度假區(Universal Beijing Resort)與阿里巴巴集團宣布達成戰略合作，共同推動主題公園及度假區的科技應用和數字化體驗革新。

北京環球度假區將以阿里巴巴的科技賦能園區營運，打造全新的智能化主題公園及度假區目的地，重新定義時尚的度假和娛樂體驗。通過此項合作，雙方將以前沿科技打造順暢非凡的賓客體驗，帶來多場景線上線下一體化的智能服務。

阿里巴巴董事局主席兼首席執行官張勇稱，未來一切商業都將走向技術驅動、大數據驅動，全面數字化勢必為所有企業帶來全新增長機遇。