今日 16:19
中國財經
國際清算銀行(BIS)公布，9月人民幣實際有效滙率指數升0.12%至119.96，暫時脫離逾2年的低位。上月修正後為跌1.13%。
9月，人民幣名義有效滙率指數跌0.6%至113.63，刷新5年新低。上月修正後為跌1.59%。
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