中國財經

中國第三季國內生產總值(GDP)今日出爐，鑑於7月及8月份工業、消費數據表現超預期下行，9月份雖有改善，但不足逆轉三季度經濟增速下行的趨勢，預計第三季GDP按年增速降至6.1%。

中國第一季和第二季GDP按年增速分別為6.4%和6.2%。國務院總理李克強在《政府工作報告》中，將今年GDP增長目標設定在6%至6.5%。

交通銀行金融研究中心表示，第三季度經濟增速可能輕微放緩，預計按年增長6.1%。三季度以來擴內需力度加大，促進消費和投資增長的措施密集出台，隨着積極政策效果逐漸顯現，經濟下行壓力將緩解，但難以拉動經濟增速反彈回升。預計下半年經濟增速略低於上半年，全年增長6.2%左右，保持在6%至6.5%的合理區間。

光大證券稱，預計三季度GDP按年增長在6.1%左右，結構上消費對增長的貢獻或仍維持在較低水平，投資穩中偏弱，淨出口的貢獻略有下滑，總體來看經濟繼續走弱。

中金公司預計，雖然9月工業生產增速有望溫和回升，但不足以扭轉三季度GDP減速的趨勢。由此，實際GDP增速可能滑落至6%附近。

9月工業增加值料將自低點反彈；基建投資在政策支持下溫和恢復，但房地產投資增速可能繼續放緩，整體投資基本持穩；必需消費改善，預計9月消費會較上月反彈。

國泰君安表示，9月房地產投資增速將持續進入下行區間，基建投資增速穩中有升，製造業投資仍然會出現小幅度的回升，預計固定資產投資增速將維持5.5%。消費方面，9月原油價格和食品價格整體按年增速較為穩定，汽車消費小幅改善，預計社會消費品零售總額小幅回升至7.9%。