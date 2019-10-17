中國商務部公布，9月實際使用外資(FDI)為115.2億美元，按年增長0.5%。今年首9月FDI為1007.8億美元，按年增長2.9%。
以人民幣計，9月FDI為791.8億元人民幣，按年增長3.8%。今年首9月為6832.1億元，按年增長6.5%。
前9月製造業實際使用外資1882.1億元人民幣；服務業實際使用外資4867.2億元人民幣，按年增長12.9%。
商務部表示，主要投資來源地中，香港、澳門、新加坡、韓國、日本投資按年分別增長8.7%、51.4%、27.8%、28.7%和4%。
今日 15:58 中國財經
中國商務部公布，9月實際使用外資(FDI)為115.2億美元，按年增長0.5%。今年首9月FDI為1007.8億美元，按年增長2.9%。
以人民幣計，9月FDI為791.8億元人民幣，按年增長3.8%。今年首9月為6832.1億元，按年增長6.5%。
前9月製造業實際使用外資1882.1億元人民幣；服務業實際使用外資4867.2億元人民幣，按年增長12.9%。
商務部表示，主要投資來源地中，香港、澳門、新加坡、韓國、日本投資按年分別增長8.7%、51.4%、27.8%、28.7%和4%。
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