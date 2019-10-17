熱門：

今日 15:58 中國財經

中國9月美元計FDI增0.5%

放大圖片

中國商務部公布，9月實際使用外資(FDI)為115.2億美元，按年增長0.5%。今年首9月FDI為1007.8億美元，按年增長2.9%。

以人民幣計，9月FDI為791.8億元人民幣，按年增長3.8%。今年首9月為6832.1億元，按年增長6.5%。

前9月製造業實際使用外資1882.1億元人民幣；服務業實際使用外資4867.2億元人民幣，按年增長12.9%。

商務部表示，主要投資來源地中，香港、澳門、新加坡、韓國、日本投資按年分別增長8.7%、51.4%、27.8%、28.7%和4%。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads