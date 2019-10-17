今日 12:07
中國財經
人民銀行公告，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，今日將開展60億元人民幣央行票據互換(CBS)操作，期限3個月。
今日進行的CBS操作為今年第五期。
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