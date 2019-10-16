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儲局褐皮書:美國經濟放緩 部分地區輕微增長

美國聯儲局「褐皮書」稱，9月中以來經濟有所放緩，以輕微至溫和步伐增長，只有部分地區錄得輕微增長。本次報告使用的字眼較前一份弱化。

埃文斯:儲局今年內無須再減息



美國芝加哥聯儲總裁埃文斯認為，聯儲局今年內無須再減息，因為經濟形勢仍好，貨幣政策處於良好水平，可支持通脹逐步上揚。此外，他稱局方正在評估如何改善貨幣市場流通。

IMF:央行減息或增公司債風險



IMF警告，主要央行近期減息後，投資者追捧高風險資產，公司債高風險水平令人憂慮的情況惡化，中期金融情況更易受衝擊。

「揀股王」:特朗普再加徵關稅 美股或挫25%



有「揀股王」稱號對沖基金經理庫珀曼稱，如果總統特朗普展開新一輪加徵關稅，美國經濟陷衰退可能性將上升；一旦經濟陷衰退，美股勢必最少挫25%。

零售七個月首跌 美股收市反覆偏軟



美國零售銷售7個月來首次下跌，觸發市場對經濟前景的憂慮，美股道指低開後最多下滑81點，收市跌22點或0.08%，但也曾倒升33點，主要受美國銀行(Bank of America)業績理想支持，美銀股價高收1.48%；油股埃克森美孚下滑1.71%，雪佛龍倒退1.03%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國9月零售銷售按月降0.3%，預期增0.3%。NAHB：10月房屋市場指數報71，高於預期。

￭ 美國總統特朗普：或等到智利APEC峰會與中國國家主席習近平會面後，才簽署對華貿易協議。

￭ 美銀第三季少賺21%，經調整每股盈利勝預期。

￭ 美鋁第三季淨虧損按年擴大至2.21億美元，業績遜預期，正檢討精煉鋁業務產能及出售資產可能。

￭ Netflix第三季客量淨增677萬個，優於預測及去年同期610萬個；市後時段股價升8.7%。

￭ IBM第三季盈利按年跌38%，優於預期；每股經調整盈利勝預期。

￭ 美滙指數尾段跌0.28%，報98.01；美元兌歐羅回落0.4%。

￭ 紐約期金升0.7%，每盎斯收報1494美元。

￭ 布蘭特期油收市升1.2%，報每桶59.42美元；紐約期油升1%。

￭ 歐股收市個別發展，英股跌0.6%，法股跌不足0.1%，德股升0.32%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26735點，較昨日恒指收市高水71點。

￭ ADR港股比例指數報26688點，較港收市高24點。

￭ 中手游科技(CMGE)擬本港主板上市，消息稱已獲7間基石認購，包括微博及恒地(00012)主席李家傑。

￭ 昊海生物(06826)獲上海證交所通過IPO及科創板上市申請，中證監同意註冊。

￭ 拉夏貝爾(06116)持有69.12%股權的傑克沃克，擬向內地人民法院申請破產清算。