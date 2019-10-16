中國財經

央視報道，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，聽取今年減稅降費政策實施滙報，要求確保為企業減負擔為發展增動能。

會議指出，按照黨中央，國務院部署，今年以來各地、各有關部門狠抓減稅降費政策落實，首8個月全國減稅降費1.5萬多億元人民幣，促進了企業減負、居民增收和就業增加，有效激發市場活力。

會議強調，進一步做好利用外資工作，擴大對外開放領域，清理取消未納入外資准入負面清單的限制措施。

此外，全面取消在華外資銀行、證券公司、基金管理公司業務範圍限制，落實好新修改的外資銀行管理條例。