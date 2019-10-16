中國財經

上證指數早段窄幅上落，現跌不足1點。

上證指數現報2990點，跌不足1點或0.01%，低見2988點，跌2點或0.07%，成交779.63億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9691點，升19點或0.2%，高見9722點，升50點或0.52%，成交1205.57億元。

滬深300指數報3937點，升1點或0.04%；創業板指數報1664點，升3點或0.23%。

各板塊個別發展，半新股漲逾2%；水泥、金融、房地產、化工股靠穩；鋼鐵、石油、有色金屬、電力、煤炭股則偏軟。