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外交部:中美在達成經貿協議上沒差別

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中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，中美雙方在達成經貿協議問題上是一致的，沒有差別。

耿爽表示，昨天已就新一輪中美經貿高級別磋商作出過回應。美方說的是實際情況，和中方了解的情況是一致的。雙方在達成經貿協議問題上也是一致的，沒有差別。這份經貿協議將具有非常重要的意義。對中國、美國和世界都有利，對經貿與和平也都有利。

他又說，今年以來，中國企業自美採購的農產品，包括大豆2000萬噸、豬肉70萬噸、高粱70萬噸、小麥23萬噸、棉花32萬噸。中方還將加快採購美國農產品。

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