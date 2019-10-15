熱門：

今日 13:13 中國財經

A股午後下跌 深指續挫逾1%

放大圖片

A股午後維持跌幅，深成指續挫逾1%。

上證指數現報2991點，跌16點或0.55%，最低見2986點，跌21點或0.72%，成交1061.88億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9682點，挫104點或1.06%，最低見9662點，挫124點或1.27%，成交1958.14億元。

滬深300指數報3935點，跌17點或0.44%；創業板指數報1663點，跌15點或0.94%。

各板塊普遍下跌，煤炭、化工、水泥、石油、有色金屬股挫逾1%；電力、房地產、金融、鋼鐵股偏軟；釀酒股則漲逾2%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。