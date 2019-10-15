中國財經

A股午後維持跌幅，深成指續挫逾1%。

上證指數現報2991點，跌16點或0.55%，最低見2986點，跌21點或0.72%，成交1061.88億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9682點，挫104點或1.06%，最低見9662點，挫124點或1.27%，成交1958.14億元。

滬深300指數報3935點，跌17點或0.44%；創業板指數報1663點，跌15點或0.94%。

各板塊普遍下跌，煤炭、化工、水泥、石油、有色金屬股挫逾1%；電力、房地產、金融、鋼鐵股偏軟；釀酒股則漲逾2%。