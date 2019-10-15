中國財經

豬價大幅攀升，推高中國9月CPI進入「3」時代，創近6年新高，而PPI則觸及逾3年低。分析人士表示，預計未來一至兩個季度，豬價可能繼續上升，CPI或升穿「3」，但預期貨幣政策大方向不變。

國家統計局公布，9月居民消費價格指數(CPI)按年升3%，高於市場預期升2.9%，為2013年11月以來最高。其中，食品價格按年升11.2%。今年首三季，CPI按年升2.5%。

9月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌1.2%，符合市場預期。PPI已連續三個月處於負值，且是2016年7月以來最低。首三季，PPI按年持平。

國統局城市司高級統計師沈赟表示，9月CPI的食品價格按年漲幅擴大1.2個百分點，影響CPI升約2.21個百分點；其中，豬肉價格飆升69.3%，漲幅擴大22.6個百分點，影響CPI上升約1.65個百分點，牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉和雞蛋價格漲幅在9.4%至18.8%之間。

西南證券預計，年末由於豬肉價格推動，CPI按年可能攀升至3.3%至3.5%，明年1月春節期間通脹壓力可能最大，一方面由於豬肉價格上漲，另一方面由於春節錯位因素，通脹可能單月攀升至接近4%的水平。不過，市場毋須對此過度驚慌，因為這種通脹主要由豬肉供給收縮帶來，並非反映需求變化。

民生銀行表示，預計四季度CPI將保持在3%上方，但超出幅度有限，PPI降幅將先擴大後縮小。這種情況下，物價對政策並不構成掣肘，財政政策和貨幣政策仍有逆周期調節空間。

摩根士丹利華鑫證券預期，第四季度CPI破3概率仍高，但此輪CPI上行主要是由豬價上漲帶來的結構性通脹，扣除食品和能源的核心通脹水平仍處於低位，物價短期結構性上漲對年內貨幣政策的掣肘有限。

該行認為，雖然結構性通脹不會對貨幣政策的主要方向產生根本性影響，但仍會對實際施行效果和寬鬆空間形成一定抑制，中國貨幣政策的寬鬆節奏較為溫和，重心仍集中在繼續優化貨幣投放結構、疏通貨幣政策向貸款利率的傳導的層面。