中國財經

《北京青年報》報道，按工信部部署，今年11月30日之前，中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商將在全國推行攜號轉網服務。該業務目前正在天津、海南、雲南、江西，及湖北五省市試運行。

報道指出，中國聯通手機營業廳已經於上月開通「攜號入網」通道，轉網可選套餐從兩個增加到四個；中國移動和中國電信手機營業廳儘管尚未開通「攜號入網」通道，但是客服顧問可以詳細解答用戶關於「攜號入網」的業務問題。

報道稱，目前三大運營商紛紛開通各種優惠服務，力圖在留下更多已有客戶的情況下，能再吸引一批新用戶。