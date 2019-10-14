中國財經

中美新一輪經貿磋商取得成果，雙方達成首階段貿易協議，刺激人民幣走強。在岸價(CNY)收升331點子，創9月16日以來新高，中段一度升穿7.05關口，高見7.0476。

人民幣兌美元在岸價收報7.0669，較上日(11日)下午4時30分收報7.1，大升331點子或0.47%；較晚上11時30分最後成交價7.089，走強221點子。

離岸價(CNH)亦曾升破7.06，高見7.0503，截至香港時間下午5時51分，離岸價報7.0818，在岸價報7.0755。

官方今日開出的中間價報7.0725，較上日中間價7.0727，上調2點子。

交易員指出，中美達成首階段貿易協議超出市場預期，明顯提振市場情緒，但早段市場反應過度，在午後逐漸趨於理性。在正式協議簽署前，人民幣續升空間料有限，市場聚焦明日中間價的表現。

另有交易員認為，達成階段性協議只表明貿易戰沒有進一步升級，鑑於之前貿易談判已經出現多次反覆，短期轉為看多人民幣為時尚早，7關口仍較難超越。

中美兩國上周五結束為期兩天的貿易談判後，美國總統特朗普宣布達成首階段貿易協議。美方稱，中國將於未來兩年，每年購入400億至500億美元(約3120億至3900億港元)的美國農產品，美國則暫緩原訂於明日提高2500億美元中國貨品的關稅率，並考慮是否把中國剔出滙率操縱國名單。

另外，中國海關總署公布，以美元計價，9月出口按年下跌3.2%，遜於市場預期下跌2.8%；進口按年下跌8.5%，亦遜於市場預期下跌6%。貿易順差396.5億美元。