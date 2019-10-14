中國財經

國家發改委副秘書長蘇偉表示，通過取消農業稅，每年為農民減輕負擔1300多億元(人民幣‧下同)。

蘇偉指出，為保護和調動農民種糧積極性，中國在降成本、抓收購、增收益3方面採取措施。除取消農業稅降低種糧成本外，財政支持農業的總體規模也在不斷擴大，到2018年達到1萬億元以上，加大農田水利基礎設施建設投入。調整完善糧食價格形成機制和農業支持保護政策，促進適度規模經營。

國務院新聞辦公室稍早發表《中國的糧食安全》白皮書，是繼1996年後，中國政府發表的第二部糧食白皮書。