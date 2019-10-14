中國財經

中美貿易談判取得重要進展，抵消內地9月進出口遜預期的不利消息，A股上揚。上證指數高收1.15%，收復3000點大關，連續第5日走高。市場交投熾熱，兩市成交合計漲逾17%至5351億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開0.68%後，升幅隨即擴大，全日維持升勢，一度高見3026點，漲52點或1.77%，收市報3007點，漲34點或1.15%，成交2212.02億元。

深成指亦高開高走，全日收市報9786點，漲120點或1.24%，最高見9840點，漲174點或1.8%，成交3138.69億元。

滬深300指數報3953點，漲41點或1.06%；創業板指數報1679點，升12點或0.75%。

各板塊幾乎全線造好，半新股漲近8%；房地產、電力、金融、化工、煤炭股漲逾1%；鋼鐵、水泥、有色金屬、石油股亦靠穩；僅得陶瓷股偏軟。

中國海關總署公布，以美元計價，9月出口按年下跌3.2%，遜於市場預期下跌2.8%；進口按年下跌8.5%，亦遜於市場預期下跌6%。貿易順差396.5億美元。

另外，中美兩國上周五結束為期兩天的貿易談判後，美國總統特朗普宣布達成首階段貿易協議。美方稱，中國將於未來兩年，每年購入400億至500億美元(約3120億至3900億港元)的美國農產品，美國則暫緩原訂於周二(15日)提高2500億美元中國貨品的關稅率，並考慮是否把中國剔出滙率操縱國名單。