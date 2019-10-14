中國財經

台灣股市在長假期後復市，並收復上一交易日的失地，今日高收。加權指數收報11066點，漲176點或1.63%。

台股今早大幅高開114點，其後升幅擴大，最高見11085點。其中，機電股漲2%，營建股漲1.77%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨美股上周五漲逾1%的強勢，以及亞太區其他股市上漲，因中美貿易談判取得進大進展，雙方達成首階段協議，加上蘋果股價抽高逾2%並創收市歷史新高，刺激蘋果概念股領漲大市。

個股方面，重磅股台積電漲2.84%，鴻海漲2.19%，大立光則無升跌。