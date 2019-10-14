熱門：

今日 14:20 中國財經

台股復市漲1.63% 收報11066點

放大圖片

台灣股市在長假期後復市，並收復上一交易日的失地，今日高收。加權指數收報11066點，漲176點或1.63%。

台股今早大幅高開114點，其後升幅擴大，最高見11085點。其中，機電股漲2%，營建股漲1.77%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨美股上周五漲逾1%的強勢，以及亞太區其他股市上漲，因中美貿易談判取得進大進展，雙方達成首階段協議，加上蘋果股價抽高逾2%並創收市歷史新高，刺激蘋果概念股領漲大市。

個股方面，重磅股台積電漲2.84%，鴻海漲2.19%，大立光則無升跌。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。