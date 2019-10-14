中國財經

歐菲光(002456.SZ)發盈警，股價今早曾挫逾6%，之後跌幅收窄，最新僅跌0.3%報11.78元人民幣。

光電薄膜元器件製造商歐菲光公告稱，預計公司2019年前三季度淨利潤為1.5億元-2億元，同比下降85.47%至89.1%。

公司表示，隨著消費電子行業旺季到來，公司在光學和指紋模組等核心業務領域繼續保持較快增長，第三季度營業收入創單季度歷史新高。前三季度淨利下滑主要原因是，2019年上半年公司淨利潤下降、觸控顯示模組業務盈利能力下降，以及利息支出增加。