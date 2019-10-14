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今日 12:49 中國財經

中國9月大豆進口量創3個月低

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中國9月大豆進口量下滑至3個月最低水平。期內，來自巴西的供應出現季節性下跌，而新採購的美國大豆尚未到達中國的港口。

據中國海關官方數據顯示 ，9月中國進口820萬噸大豆，是3個月內的最低水平，低於8月份的948萬噸，但高於去年9月份的801萬噸。

今年首9個月，中國大豆進口量按年下跌7.9%，至6451萬噸。

中國海關總署稍早公布，以美元計價，9月出口按年下跌3.2%，遜於市場預期下跌2.8%；進口按年下跌8.5%，亦遜於市場預期下跌6%。貿易順差396.5億美元。

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