中國財經

內地互聯網經濟已經成為新時代經濟增長的新動能。據中央財經大學中國互聯網經濟研究院、清華大學中國經濟思想與實踐研究院(ACCEPT)聯合光明網發布的《中國互聯網經濟影響力報告(2019)》，去年內地互聯網經濟規模約為16.43萬億元(人民幣．下同)。

報告從互聯網經濟在中國的發展、互聯網經濟規模測算及其對中國經濟的貢獻、中國互聯網經濟快速發展的動因及問題與挑戰四個方面，全面評估互聯網經濟在中國經濟版圖中的地位。

報告顯示，2018年中國互聯網經濟規模約為16.43萬億元，其中互聯網經濟基礎部分的規模為7.21萬億元，互聯網經濟與傳統經濟融合部分的規模為9.22萬億元，約佔去年GDP比重的18.25%。

此外，互聯網經濟對通過各種互聯網產品和服務的上下遊產業鏈拉動，間接貢獻經濟增長的規模約為9.28萬億元，約佔當年GDP比重的10.3%。2018年互聯網經濟對中國經濟增長的直接貢獻和間接貢獻合計為27.53萬億元，約佔當年GDP比重的28.56%。

報告指出，互聯網行業壟斷與不正當競爭問題、平台經濟與共享經濟的政府監管與治理問題、互聯網經濟的數據確權與個人訊息保護問題、訊息的社會分層加劇問題等互聯網經濟發展過程中的問題與挑戰亟須得到解決。