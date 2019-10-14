中國財經

中美達成首階段貿易協議，抵消中國9月進出口遜預期的不利消息。內地股市半日收升，上證指數高開0.68%後，早段升幅擴大，重上3000點大關，半日收漲1.38%。

上證指數半日收報3014點，漲41點或1.38%，早段最多漲52點或1.77%，高見3026點，成交1465.27億元(人民幣‧下同)。

深成指收報9794點，漲127點或1.32%，高見9840點，漲174點或1.8%，成交2021.53億元。

滬深300指數收報3965點，漲53點或1.37%；創業板指數收報1682點，升15點或0.93%。

各板塊幾乎全線向上，半新股漲近6%；金融股漲2%；電力、房地產、鋼鐵、化工股漲逾1%；煤炭、水泥、有色金屬、石油股靠穩；僅得農林牧漁股偏軟。

中國海關總署公布，以美元計價，9月出口按年下跌3.2%，遜於市場預期下跌2.8%；進口按年下跌8.5%，亦遜於市場預期下跌6%。貿易順差396.5億美元。

另外，中美兩國上周五結束為期兩天的貿易談判後，美國總統特朗普宣布達成首階段貿易協議。美方稱，中國將於未來兩年，每年購入400億至500億美元(約3120億至3900億港元)的美國農產品，美國則暫緩原訂於周二(15日)提高2500億美元中國貨品的關稅率，並考慮是否把中國剔出滙率操縱國名單。