中國財經

中國9月進出口遜預期。

中國海關總署公布，以美元計價，9月出口按年下跌3.2%，遜於市場預期下跌2.8%；進口按年下跌8.5%，亦遜於市場預期下跌6%。貿易順差396.5億美元。

以人民幣計價，9月出口按年下跌0.7%，遜於市場預期增長1.5%；進口則按年下跌6.2%，亦遜於市場預期下跌2.3%。貿易順差2751.5億元人民幣。

中國前三季度，美元計，出口按年下跌0.1%；進口按年下跌5%，貿易順差2984.3億美元。人民幣計，出口12.48萬億元，按年增長5.2%；進口10.43萬億元，下跌0.1%，貿易順差為2.05萬億元人民幣，擴大44.2%。

中國海關總署新聞發言人李魁文表示，以美元計價，中國首9月對美國出口按年下跌10.7%，自美國進口按年下跌26.4%。

他稱，中美經貿摩擦對中國外貿帶來一定壓力，不過預計今年全年中國外貿會繼續保持總體平穩、穩中提質。

從貿易國別來看，以人民幣計，前三季度，中國對前兩大貿易夥伴歐盟、東盟分別進出口3.57萬億元、3.14萬億元，分別增長8.6%和11.5%，分別佔外貿總值的15.6%和13.7%。

同期，中美貿易總值2.75萬億元，下降10.3%；中日貿易總值1.58萬億元，增長0.1%。

對「一帶一路」沿線國家合計進出口6.65萬億元，增長9.5%，高出全國外貿整體增速6.7個百分點，佔外貿總值達到29%。