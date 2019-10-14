中國財經

中美達成首階段貿易協議，A股早段升幅擴大至逾1%，滬指重上3000點大關。

上證指數現報3018點，漲44點或1.49%，成交777.81億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9816點，漲149點或1.55%，成交1157.87億元。

滬深300指數報3975點，漲63點或1.62%；創業板指數報1687點，漲21點或1.26%。

各板塊幾乎全線向上，半新股漲近6%；金融股漲2%；電力、房地產、鋼鐵、化工股漲逾1%；煤炭、水泥、有色金屬、石油股靠穩；僅得農林牧漁股偏軟。