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Sempra傳售智利業務予國家電網 涉234億

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路透報道，美國公用事業企業Sempra接近與中國國家電網公司(State Grid Corporation of China)達成協議，以接近30億美元(234億港元)出售智利業務予後者，作為清理非核心資產計劃的一部分。

消息人士指出，兩間公司最快下周初公布有關交易，但不排除雙方最後一刻拉倒。

Sempra拒評上述消息。國家電網公司未有回應查詢。

此前，Sempra面對活躍投資基金Elliott與Bluescape的壓力，以及加州山火引發的責任問題，因此要沽售非核心組合。

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