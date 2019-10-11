中國財經

中美貿易談判料有佳音，人民幣兌美元在岸價(CNY)收升246點子，創3周的新高，最新升穿7.1，高見7.0917。

人民幣兌美元收報7.1，較上日下午4時30分收報7.1246，大升246點子或0.35%；較晚上11時30分最後成交價7.115，走強150點子。

離岸價(CNH)更一度升破7.09，高見7.0889，截至香港時間下午5時51分，離岸價報7.0907，在岸價報7.0917。

官方今日開出的中間價報7.0727，較上日中間價7.073，上調3點子。

交易員指出，雖然日內逢低購滙客盤不少，不過中美貿易有望達成小規模協議的預期，提振市場情緒。

另有交易員認為，中美談判消息仍是人民幣波動的關鍵因素，但最終談判結果仍不確定。市場尤為關注中美能否達成滙率協議，此舉有助於緩解人民幣短期貶壓；中期來看，中國經濟下行壓力不減，且關稅威脅仍在，中方不大可能接受人民幣大幅升值，接下來重點關注雙方聲明和中間價表現。

中美貿易談判牽頭人周四結束兩個月來首次磋商的第一天議程，美國財長努欽和貿易代表萊特希澤與劉鶴及其他中國高官在美國貿易代表辦公室總部(USTR)舉行約7個小時的會談。

美國總統特朗普表示，與中國進行非常非常良好的磋商。他將於周五美國東部夏令時間下午2時45分在白宮與劉鶴會晤，形容是與中國談判的大日子。一位白宮官員亦稱，談判進展非常好，可能比預期更好。外界憧憬，雙方有可能就滙率和版權保護等問題達成較低層次的初步成果協議。