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今日 17:15 中國財經

中證監提前撤券商基金公司外資持股限制

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中證監公布，明年取消期貨公司、證券公司及基金管理公司外資持股限制。

中證監新聞發言人高莉稱，券商、基金公司原定於2021年取消外資持股限制，現中證監決定提前取消。具體安排是自2020年4月1日，取消基金公司的外資持股限制；同年12月1日起，取消券商的外資持股限制。另外，期貨公司相關限制於明年1月1日起取消。

她說，下一步，中證監將堅定落實對外開放的總體部署，積極推進對外開放進程，扎實做好對外開放工作，繼續依法合規高效做好合資券商、基金公司的設立和變更實際控制人的審核工作。

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