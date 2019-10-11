中國財經

中美新一輪經貿磋商在華盛頓展開，市場料兩國將達成局部協議，A股個別發展。上證指數收升25點，連續第4日造好。市場交投活躍，兩市成交合計增逾8%至4565億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計漲68點或2.36%。

上證指數今早高開7點，其後反覆靠穩，午後升幅擴大，全日收市報2973點，升25點或0.88%，最多漲33點或1.12%，高見2980點；最多跌4點或0.16%，低見2943點，成交1827.47億元。

深成指亦反覆走高，全日收市報9666點，升28點或0.3%，最高見9704點，升66點或0.69%；低見9583點，跌54點或0.57%，成交2737.88億元。

滬深300指數報3911點，升37點或0.96%；創業板指數報1666點，跌不足1點或0.01%。

伊朗國家石油公司的一艘運油輪，在沙地吉達港附近遭受導彈攻擊爆炸起火。市場關注事件對當地油產的影響，石油股收漲逾3%。

其他板塊個別發展，水泥股漲逾2%；金融股漲逾1%；鋼鐵、煤炭、電力、房地產股靠穩；有色金屬、化工股則偏軟。

美國總統特朗普將於周五美國東部夏令時間下午2時45分，與中國國務院副總理劉鶴會面。他稱，與中國的貿易談判進展良好。至於劉鶴稍早說，中方今次抱着極大的誠意而來，願意與美方就貿易平衡、市場准入、投資者保護等共同關心的問題認真交流，推動磋商取得積極進展。