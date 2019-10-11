熱門：

今日 14:18 中國財經

滬指午後升幅擴大至1%

放大圖片

上證指數午後升幅擴大至1%。

上證指數現報2977點，漲29點或1.01%，最高見2980點，漲32點或1.12%，成交1487.54億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9688點，升50點或0.52%，高見9704點，升66點或0.69%，成交2246.85億元。

滬深300指數報3916點，漲42點或1.09%；創業板指數報1672點，升5點或0.32%。

各板塊個別發展，石油、水泥股漲逾2%；金融、鋼鐵股漲逾1%；煤炭、電力、房地產、化工股靠穩；有色金屬股則偏軟。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。