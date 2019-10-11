中國財經

上證指數午後升幅擴大至1%。

上證指數現報2977點，漲29點或1.01%，最高見2980點，漲32點或1.12%，成交1487.54億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9688點，升50點或0.52%，高見9704點，升66點或0.69%，成交2246.85億元。

滬深300指數報3916點，漲42點或1.09%；創業板指數報1672點，升5點或0.32%。

各板塊個別發展，石油、水泥股漲逾2%；金融、鋼鐵股漲逾1%；煤炭、電力、房地產、化工股靠穩；有色金屬股則偏軟。