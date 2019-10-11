中國財經

惠譽表示，受部分銀行向消費金融業務大舉擴張、家庭債務上升、以及打擊影子銀行產生的溢出效應等因素影響，過去18個月內，中國的信用卡資產支持證券(ABS)表現顯着惡化。近期收緊授信標準的措施，從長期來看可能有助於穩定資產表現。

惠譽數據顯示，7家銀行發起的27筆信用卡ABS交易整體表現下降，資產表現惡化部分由於經濟增速放緩期間，某些發起人放寬授信標準，導致近期交易表現不及早期。

惠譽認為，違約率上升突顯中國信用卡借貸快速增長帶來的風險。截至今年上半年，中國信用卡應收賬款未償還餘額，已達7.23萬億(人民幣．下同)。在惠譽最高評級的銀行中，廣發銀行和平安銀行的信用卡應收賬款敞口最大，分別相當於它們去年底資產的21%和14%。

監管機構已加強對銀行授信行為的監控。近期有多家銀行因不遵守整體信用額管理規則或未對申請人進行審慎的收入審核而受到罰款。監管機構強調銀行應該從客戶層面而非產品層面加大信用額度的管控。監管指導文件突出經常性信用審核的重要性並出台更加嚴格的拖欠定義。

雖然這些舉措將在短期內加速損失確認，但惠譽認為，更加嚴格的授信和額度管理，以及審慎的信用卡貸款業務擴張步伐有望改善信用卡資產支持證券的未來表現。