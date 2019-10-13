中國財經

隨着非洲豬瘟疫情持續在內地肆虐，中國對美國豬肉的進口量創單周新高。

美國農業部公布數據顯示，在截至10月3日的一周中，中國對美國豬肉的進口量飆升14.22萬噸。 9月全月的豬肉出口量為1.99萬噸。

中國早前暗示可能會進口多達40萬噸，以彌補國內短缺。而在中美本輪貿易談判前，北京政府似乎亦傾向增加對美國農產品的購買，以展示善意緩解貿易緊張局勢。

美國明年豬肉出口量可能大幅增長，而目前的生豬供應仍然充足。有分析認為，這種形勢將會再持續幾周，該國上周的屠宰量按年增長7%。