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中美貿談召開 特朗普周五晤劉鶴



國務院副總理劉鶴率領中國代表團，周四在華盛頓與美國財長努欽和貿易代表萊特希澤會晤，談討貿易問題。美國總統特朗普在Twitter帖文稱，他將於周五在白宮與劉鶴會晤。特朗普也向記者稱，與中國的貿易談判進展良好。

美商會:中美有望達成滙率協議 暫緩加徵關稅



美國商會國際事務主管薄邁倫認為，中美代表正爭取達成初步成果，有望達成滙率協議，白宮或暫緩新一輪向中國貨加徵關稅的行動。

達拉斯聯儲總裁:美國經濟或顯著惡化



達拉斯聯儲總裁卡普蘭稱，美國經濟近期呈現放緩，在全球經濟顯著疲弱及貿易爭拗持續下，美國經濟或明顯惡化。明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡里表示，支持聯儲局進一步減息，但利率已很接近中性水平。

特朗普預告見劉鶴惹憧憬 道指高收150點



中美展開新一輪貿易談判，加上特朗普將會見劉鶴，消息帶動美股情緒趨樂觀，道指早段曾飆257點，收市仍漲150點或0.57%；標指升0.64%；納指上漲0.60%。Caterpillar股價漲2.72%，蘋果升1.35%。高盛和摩根大通都攀高逾1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部9月CPI按月無升跌，預測升0.1%；核心CPI僅升0.1%，幅度小於預測。上周首次申領失業救濟人數按周減少一萬人，至21萬人，少過預測的22萬人。

￭ 美滙指數尾段跌0.42%，報98.71。日圓兌美元回落0.38%。歐羅兌美元漲0.32%。

￭ 紐約期金收市下滑0.8%，每盎斯報1500.9美元。

￭ 紐約期油收市升1.8%，每桶報53.55美元；布蘭特期油漲1.3%。

￭ 英國首相約翰遜晤愛爾蘭總理，稱可能與歐盟達成脫歐協議。消息刺激英鎊尾段飆1.95%，兌1.2444美元。

￭ 英國及德國股市分別收升0.28%及0.58%，法國漲1.27%。

金管局:港元資金未見明顯外流



金管局在電郵聲明中稱，根據最新數據，9月前3周港元存款小幅增加，而港元或香港銀行體系沒有明顯的資金流出，強調銀行體系非常強勁穩健。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25903點，較昨日恒指收市高水195點。

￭ ADR港股比例指數報25863點，較港高155點。

￭ 騰訊(00700)周四場內回購12萬股，涉資約3832.45萬元。

￭ 領展(00823)：希望盡快為受公眾活動影響的租戶提供紓緩措施。

￭ 興業太陽能(00750)中期虧損4.68億元人民幣，不派中期息。

￭ 內地駕駛培訓服務供應商向中國際(01871)周五起至下周三中午招股，入場費5737.24元。