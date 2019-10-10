中國財經

中美新一輪高級別磋商即將在華盛頓舉行，人民幣兌美元在岸價(CNY)收升81點子，中段一度逼近7.1關口，高見7.1016。

人民幣兌美元在岸價收報7.1246，較上日下午4時30分收報7.1327，升81點子或0.11%；較晚上11時30分最後成交價7.1315，走強69點子。

離岸價(CNH)早段更曾升穿7.1，高見7.0993，截至香港時間下午5時54分，離岸價報7.1238，在岸價報7.124。

官方今日開出的中間價報7.0730，較上日中間價7.0728，下調2點子。

交易員指出，中美貿易似有進展明顯擾動滙市神經，短暫提振市場情緒，人民幣短時間急升逾300點，但市場可能對利好消息反應過激，客盤很快將此視為入市時機，很快扭轉了市場情緒。

另有交易員認為，當前與中美談判的消息相互矛盾，市場更為關注有關人民幣滙率協議會否達成共識，不過當前各方對談判前景仍保持謹慎，重點關注磋商後雙方聲明措詞，以及中間價接下來的表現。如果談判結果超出預期，人民幣很可能出現大幅波動。

中美兩國高級別貿易談判將於周四開始，美國總統特朗普表明與中國很大機會達成貿易協議。外電引述消息人士透露，美國正研究以早前與中國達成的滙率協議，作為中美貿易談判初步協議的一部分，並考慮將原定下周加徵關稅的措施暫停。