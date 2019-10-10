中國財經

中美即將舉行新一輪高級別經貿磋商，A股收升。上證指數高收22點，連續第3日上揚。市場交投活躍，兩市成交合計增近15%至4206億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早輕微低開1點，早段止跌回升，其後升幅不斷擴大，全日收市報2947點，升22點或0.78%，最多升24點或0.83%，高見2949點；最多跌6點或0.23%，低見2918點，成交1571.6億元。

深成指亦低開高走，全日收市報9638點，漲131點或1.38%，最高見9643點，漲136點或1.44%；低見9480點，跌26點或0.28%，成交2634.06億元。

滬深300指數報3874點，升31點或0.82%；創業板指數報1666點，漲44點或2.75%。

各板塊幾乎全線呈強，半新股漲逾3%；鋼鐵、化工股漲逾1%；石油、電力、煤炭、房地產、金融、有色金屬股靠穩；僅得水泥股偏軟。

中美兩國高級別貿易談判將於周四開始，美國總統特朗普表明與中國很大機會達成貿易協議。

外電早前引述消息人士透露，美國正研究以早前與中國達成的滙率協議，作為中美貿易談判初步協議的一部分，並考慮將原定下周加徵關稅的措施暫停，又盛傳快將允許部分美企向華為供應非敏感產品。

不過，《南華早報》引述消息人士透露，中美稍早舉行的副手級貿易談判，在關鍵問題上未取得進展，中國代表團拒絕討論美方核心關注的強制技術轉讓問題。路透亦引述中國政府官員稱，中方對本周美國將部分中國企業列入貿易黑名單感到意外和不安，降低對本周與美國的貿易磋商取得重大進展的預期。