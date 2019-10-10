A股早段上升，創業板升幅擴大至逾1%。
上證指數現報2932點，升7點或0.26%，最高見2936點，升11點或0.41%，成交621.49億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9563點，升56點或0.59%，高見9570點，升63點或0.67%，成交1106.6億元。
滬深300指數報3851點，升7點0.21或%；創業板指數報1649點，漲26點或1.66%。
各板塊幾乎全線走高，半新股漲逾1%；化工、鋼鐵、煤炭、石油、電力、金融、房地產、有色金屬股靠穩；僅得釀酒、水泥股偏軟。
今日 10:39 中國財經
A股早段上升，創業板升幅擴大至逾1%。
上證指數現報2932點，升7點或0.26%，最高見2936點，升11點或0.41%，成交621.49億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9563點，升56點或0.59%，高見9570點，升63點或0.67%，成交1106.6億元。
滬深300指數報3851點，升7點0.21或%；創業板指數報1649點，漲26點或1.66%。
各板塊幾乎全線走高，半新股漲逾1%；化工、鋼鐵、煤炭、石油、電力、金融、房地產、有色金屬股靠穩；僅得釀酒、水泥股偏軟。
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