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儲局議息紀錄:市場預計的減息步伐較局方計劃快



美國聯儲局公布上月議息紀錄，部分政策委員關注到，市場期望的減息步伐較局方計劃為快，FOMC或需採取行動，拉近委員們與市場之間的利率預期。此外，聯儲局主席鮑威爾出席活動時重申美國經濟良好。

特朗普:中美兩國有機會達成貿協



中美恢復高級別貿易談判前夕，美國總統特朗普向記者稱，與中國很大機會達成貿易協議。《環球時報》社評指出，中美談判會相當艱苦，結果很不確定。另外，中國官員據報提議將美國大豆採購規模，從目前每年2000萬噸提高至3000萬噸。

貿談前夕樂觀情緒重現 道指收市漲181點



中美周四起一連兩天恢復高級別貿談，中國據報願與美國達成局部協議，美股借機反彈，道指尾段曾升260點，收市回順升181點或0.70%，早段升幅一度縮窄至只有85點；標指收市上揚0.91%，納指漲1.02%。微軟股價高收1.89%，英特爾和蘋果都攀升逾1%。油股雪佛龍和埃克森美孚同樣抽高逾1%。

統計局:中國經濟仍具中高速增長條件



國家統計局副局長盛來運稱，展望下半年及今後一個時期，中國經濟仍具保持中高速增長的條件和潛力。

外圍焦點簡訊

￭ 健康腕表製造商Fitbit計劃將生產基地遷離中國，以免旗下產品被美國加徵關稅。

￭ 美滙指數尾段跌0.01%，報99.13；美元兌歐羅回落0.14%，兌日圓漲0.35%。

￭ 紐約12月期金收市升0.6%，報每盎斯1512.8美元。

￭ EIA美國原油庫存上周增290萬桶，比市場預期多；紐約期油曾揚2.1%，收市跌0.08%；布蘭特期油升0.1%。

￭ 副行長金多斯：歐央行可進一步減息，但貨幣政策副作用更明顯。

￭ 歐盟官員否認準備向英國作重大讓步，以達成脫歐協議。

￭ 泛歐Stoxx 600指數收升0.42%，汽車股漲逾1%；德國股市升1.04%，法、英分別漲0.78%和0.33%。

￭ 法國財長：中美貿易緊張將累明年全球經濟增長降0.5個百分點。

【新股追蹤】360魯大師暗盤漲逾四成 滔搏微跌



360魯大師(03601)及滔搏(06110)周四主板掛牌。交易資料顯示，360魯大師暗盤收報3.79元，較招股價升40.37%。滔搏暗盤收報8.49元，較招股價跌0.12%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25779點，較昨日恒指收市高水96點。

￭ ADR港股比例指數報25713，較港高30點。

￭ 萬科企業(02202)首9個月合同銷售金額按年升10.21%。

￭ 弘陽地產(01996)首9個月合約銷售按年升40.09%。

￭ 首創置業(02868)截至9月底止累計簽約金額按年增20.9%。