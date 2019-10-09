中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收跌32點子，中段一度跌穿7.15，低見7.1551。

人民幣兌美元在岸價收報7.1327，較上日下午4時30分收報7.1295，跌32點子或0.04%；較晚上11時30分最後成交價7.1465，走強138點子。

離岸價(CNH)更曾跌穿7.16，低見7.1677，截至香港時間下午5時44分，離岸價報7.1349，在岸價報7.1287。

官方今日開出的中間價報7.0728，較上日中間價7.0726，下調2點子。

交易員指出，中美高級別磋商在即，負面消息迭出，打擊市場風險偏好，人民幣早段一度下探逾一個月新低，但因客盤結滙需求較旺盛，推動滙價跌幅逐漸收窄，中間價亦發揮「定海神針」作用，對滙價構成支撐。

另有交易員認為，美國極限施壓策略持續沖淡本輪中美談判達成共識的可能性，不過在兩國逾一年來「談談打打」的過程中，市場對談判結果或已逐漸脫敏，更關注磋商後中間價釋放的政策訊號。

美國商務部早前突然宣布制裁中國政府機構及企業，把20個中國公安機關及8間科技公司列入貿易管制黑名單，這批科技公司主要從事監控設備、人臉識別等人工智能技術(AI)。

此外，美國國務院宣布，對一些中國政府和共產黨官員實施簽證限制，認為這些人對新疆自治區拘留或虐待穆斯林少數民族負有責任。中國駐美大使館譴責有關做法是干涉中國內政，並敦促美國立即糾正其錯誤及停止干涉中國內政。

另外，中國據報計劃對與反華團體有關連的美籍人士，實施更嚴格簽證限制。路透引述消息人士指出，中國公安部過去數月已在研擬相關規定，希望限制由美國情報機構及人權團體聘請或資助的人員入境中國。