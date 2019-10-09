中國財經

中美新一輪貿易談判明日在華盛頓舉行，A股反覆靠穩。上證指數收升11點，2900點關口失而復得，連續兩日向好。兩市成交合計縮減至3658億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開11點，早段一度低見2891點，跌22點或0.76%，其後止跌回升，午後升幅擴大，以全日最高位收市，收報2924點，升11點或0.39%，成交1509.4億元。

深成指亦先跌後回升，全日收市報9506點，升31點或0.34%，最高見9507點，升32點或0.34%；低見9380點，跌94點或0.99%，成交2148.54億元。

滬深300指數報3843點，升5點或0.14%；創業板指數報1622點，升5點或0.36%。

各板塊普遍呈強，房地產股漲逾2%；有色金屬、鋼鐵、煤炭、化工股漲逾1%；金融、電力、水泥、石油股靠穩；釀酒股則挫逾1%。

美國商務部早前突然宣布制裁中國政府機構及企業，把20個中國公安機關及8間科技公司列入貿易管制黑名單，這批科技公司主要從事監控設備、人臉識別等人工智能技術。

此外，美國國務院宣布，對一些中國政府和共產黨官員實施簽證限制，認為這些人對新疆自治區拘留或虐待穆斯林少數民族負有責任。中國駐美大使館譴責有關做法是干涉中國內政，並敦促美國立即糾正其錯誤及停止干涉中國內政。