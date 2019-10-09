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美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)接受霍士採訪時表示，將視頻監控公司海康威視(Hikvision)列入黑名單，與本周在華盛頓舉行的美中貿易談判無關。

他表示，美國總統特朗普想與中國達成大協議。

美國早前宣布制裁中國政府機構及企業，把20個中國公安機關及8間科技公司列入貿易管制黑名單，包括海康威視。美商務部稱，被列入實體清單(Entity List)的政府機關及公司，有份參與中國政府在新疆對維吾爾族及其他少數民族穆斯林的侵犯人權活動。