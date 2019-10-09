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曠視被納封殺黑名單 高盛研參與上市可能

路透報道，高盛正評估是否繼續參與，被美國政府列入貿易封殺黑名單的中國人工智能公司曠視科技(Megvii)的上市籌備工作。

美國政府在周一公布，因應在新疆維吾爾自治區內出現穆斯林少數族裔遭侵犯人權情況，把一批中國企業列入貿易黑名單，包括曠視。

此前，有報道指被稱為科技獨角獸級私人公司的曠視，正申請在香港上市，集資最少5億美元(39億港元)。高盛、花旗與摩根大通此3間美資企業是上市聯合保薦人。

高盛回應查詢時表示，正評估近期事態發展。花旗與摩通拒絕置評。

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