即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

十一國慶長假期間無重大事件拖累內地股市，恒指重陽節後復市隨A股向好，昨天收報25893點，升72點，市場聚焦在快將舉行的中美貿易談判之上。

中美第十三輪高級別經貿磋商定於10月10日至11日在華盛頓舉行，白宮聲明指談判會涉及6項議題，包括強制技術轉移、知識產權、服務、非關稅壁壘、農業和協議執行機制，並沒有美國財長努欽9月時談及的「滙率操縱」。中方的公布未有提到議題內容，意外的是，努欽上月點名期望可以見面的人民銀行行長易綱，今次亦隨行，人民幣會否在商議之列，同樣受市場關注。

周內中美貿談相關報道與傳聞，勢掀動市場情緒，使美股維持在10月有較大機率出現震盪的局面。附【圖】所見，1990年以來，美股恐慌指數(VIX)10月平均值達21.3，屬12個月中最波動，原因之一自然是這屬傳統「股災高危月」。但波幅大不代表市況差，同期標普500指數的10月份平均回報1.36%，於12個月中位列三甲；按季計算，標指成績更佳，第四季平均上升4.33%，表現遠遠拋離其餘3季。

換句話說，雖然今個10月美股開局失利，標指首兩天累瀉近3%，惟從約30年歷史數據看，整個10月和本季都不宜睇得太淡。花旗集團表示，評估美股急跌可能性的「熊市清單」(Bear Market Checklist)18項因素只有4項發出預警，與2000年及2007年的17.5項和13項比較，算是小巫見大巫。

即使爆發股災風險偏低，「美牛」卻沒有什麼亮點。科技股停滯不前，大市尚未找到生力軍，令指數乏力破頂。踏入業績期，美企第三季盈利增長預測已見放緩，很多分析都認為，基本因素不足以支持美股穩定在紀錄高位附近。

此外，針對美國總統特朗普的彈劾調查，也讓美股蒙上陰影。回看前總統克林頓面臨彈劾期間美股表現理想，姑勿論單一個案是否有足夠參考價值，但有一點可以肯定，就是克林頓執政時經濟欣欣向榮，與目前衰退危機揮之不去，不可同日而語。猶幸美國經濟在主要國家中仍擁有相對優勢，加上美元於環球金融體系內地位無法取代，一旦市場風險升溫，美元資產必會成為資金大力吸納的目標。

美國聯儲局在9月底再減息0.25厘後立場偏鷹，卻留下迴旋空間，若有需要(像去年第四季般美股遭遇沉重沽壓)便再度「轉鴿」，以刺激股市上揚。另一方面，中美貿易戰糾纏一年多，投資者早作最壞打算，若有任何實質進展已屬利好消息，意味特朗普於「政績」(美股)下滑時在談判中稍為讓步，即可望帶動股市反彈。

總括而言，美股在向來高危的10月，暫沒重挫的危機，就算因「高處不勝寒」而出現較大幅度調整，聯儲局及華府亦有「子彈」，驅使美牛繼續蹣跚前行。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容