中國財經

國慶長假期後復市，人民幣兌美元在岸價(CNY)收升86點子，中段一度升穿7.12關口，高見7.1179。

人民幣兌美元在岸價收報7.1295，較上日(9月30日)下午4時30分收報7.1381，升86點子或0.12%；較晚上11時30分最後成交價7.148，走強185點子。

離岸價(CNH)早段亦曾升破7.12，高見7.1187，截至香港時間下午5時47分，離岸價報7.134，在岸價報7.1315。

官方今日開出的中間價報7.0726，較上日中間價7.0729，上調3點子。

交易員指出，中美重啟磋商小幅提振市場情緒，而節後客盤結滙需求旺盛，一度推動人民幣走升近180點，但尾段中國外交部回應中企被拉黑一事，令滙價漲幅收窄。

另有交易員認為，在中美談判未現實質性利好前，人民幣續升空間仍受限；鑑於中美雙方目前未顯示出任何讓步跡象，市場並不期望本輪磋商會有實質性突破，人民幣中期仍有較大貶值壓力，需重點關注中間價釋放的政策訊號。

美國把海康威視等8家中資公司列入貿易黑名單，中方回應稱，將予以反擊，採取措施保護自身利益，又否認北京政府在新疆地區有侵犯人權的行為。

另外，中國商務部公布，應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，將率團訪問華盛頓，於周四至周五與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財政部長努欽(Steven Mnuchin)舉行新一輪中美經貿高級別磋商。