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美農業部指貿易磋商前中購更多美大豆

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美國農業部公佈，向中國出口更多大豆，這是在中美兩國進行高級別貿易磋商之前，中國這個全球最大大豆進口國進行的一系列採購中的最新一批。

美國農業部表示，出口商報告稱，向中國出售19.8萬噸美國大豆，將始於9月1日的2019至2020銷售年度交付。另外還有24萬噸美國大豆出口的目的地不祥，交易商稱這種情況通常是指中國。

自9月初以來，中國已預定約350萬噸美國大豆。自2018年中美貿易戰爆發以來，中國的大部分大豆進口都來自南美。

作為談判前的友好姿態，中國給予幾家進口商購買美國大豆的關稅豁免。

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