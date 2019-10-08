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美國把海康威視等納貿易黑名單

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美國商務部宣布，把包括海康威視(Hikvision)在內的深圳四間上市公司、四間其他中國公司與二十間國內公安機關，納入貿易黑名單內，主要是因為該等公司與機構被指在中國嚴厲對付新彊少數族裔的人權問題上有參與角色。

被列入黑名單的中國上市公司以海康威視最受注目，因為該公司市值達420億美元，其他上市企業包括浙江大華技術(Zhejiang Dahua Technology)、科大訊飛(IFLYTEK) ，以及廈門市美亞柏科(Xiamen Meiya Pico Information Co)。此外，被列入的中國企業包括Yixin Science and Technology Co。

美國政府曾經發表聲明，嚴厲譴責中國打壓新彊少數族裔，侵犯他們的人權。有國會民主黨人更要求嚴懲有份生產視頻監視設備的中國企業，例如全球最大視頻監視設備製造商海康威視。

被商務部列入黑名單的中國企業，除非有來自美國政府給予豁免，否則不能夠從美國企業取得產品與服務。

美國業界人士John Honovich表示，海康威視與大華是向英特爾、Nvidia、Western Digital、Ambarella、

Seagate等採購零件。有關消息可能對上述公司業務有一定打擊。Ambarella股價在消息公布後下滑逾9%。

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