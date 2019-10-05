中國已有800萬用戶預約5G套餐，其中，中國移動(00941)有近500萬用戶。
內地傳媒報道，自上月20日，內地三大運營商陸續正式開放5G套餐預約，並且推出不同預約優惠。據悉，三大運營商將於本月公布5G收費詳情並開售。
截至10月3日止，三大運營商5G套餐預約總量高達805萬人。其中，中國移動5G套餐預約人數已經突破496萬人，佔總預約量逾六成；中國電信(00728)、中國聯通(00762)預約通道9月29日正式開啟，預約用戶分別為156萬人及153萬人。
中國已有800萬用戶預約5G套餐，其中，中國移動(00941)有近500萬用戶。
內地傳媒報道，自上月20日，內地三大運營商陸續正式開放5G套餐預約，並且推出不同預約優惠。據悉，三大運營商將於本月公布5G收費詳情並開售。
截至10月3日止，三大運營商5G套餐預約總量高達805萬人。其中，中國移動5G套餐預約人數已經突破496萬人，佔總預約量逾六成；中國電信(00728)、中國聯通(00762)預約通道9月29日正式開啟，預約用戶分別為156萬人及153萬人。
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