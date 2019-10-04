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瑞銀超富客續在港設家族辦公室

8月的港元存款按月跌逾1110億元（1.6%），日前更有投行估計近期約有234億312億港元存款流往新加坡。瑞銀表示，相關業務如常，仍有客戶希望在港設立家族辦公室，利用香港市場的優勢投資內地市場。

羅斯：中美貿易差額須變合理



美國商務部長羅斯明言，美國與中國之間存在嚴重結構性問題，中國必須進行結構性調整，令中美貿易差額變得合理。他又提到美國不僅重視貿易赤字，也關注整體貿易問題，認為各國應避免不公平貿易行為。

倫交所股東要求港交所提價兩成 增現金比重

倫敦證券交易所(LSE)的主要股東與要求港交所(00388)最少增加收購作價20%，以及提高現金比重，才可能支持其涉及金額390億美元(3042億港元)的收購建議。

經濟差博減息 道指挫335點後轉升

美國市場對經濟前景的憂慮，但憧憬聯儲局月底減息機會大增，道指周四仍低開，最多急挫335點，。，中段收復失地，收市報26201點，升122點；標指漲0.80%，報2910點，納指則微揚1.12%，報7872點。

外圍焦點簡訊

美國首次申領失業救濟人數21.9萬人，按周增加4000人，預期為21.5萬人。

紐約期金收市升0.4%，每盎斯報1513.80美元，連升第三天。期銀收市跌0.04%，每盎斯報17.676美元。

紐約11月期油收市跌0.4%，每桶報52.45美元。布蘭特期油收市升0.03%，每桶報57.71美元。

美國拉斯維加斯血腥槍案的受害者，與槍手入住美高梅酒店集團達成和解，賠償金最少為7.35億美元。

美國《福布斯》公布的2019年美國富豪榜，首富仍屬亞馬遜創辦人貝索斯，但個人財富由一年前的1600億美元跌至1140億美元。

本地焦點簡訊

百威亞太（01876）悉數行使超額配股權，將額外籌得58.79億元，令其今次IPO總集資額推高至450.8億元。

高盛把香港今年經濟增長預測由原先估計微升0.2%，向下修訂至按年跌0.6%。

對修訂《逃犯條例》觸發的示威浪潮持續，旅發局宣布取消10月13日舉行的「香港單車節」。

中國恒大（03333）9月合約銷售金額831.1億元人民幣，創該公司單月合約銷售金額新高，較去年同期增長31.9%。

SEAVI Advent Ocean Private Equity Limited因違反《操守準則》，遭證監會譴責及罰款100萬元。