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高盛料逾300億港資流向新加坡

本港8月份港元存款按月下跌1.6%，達1110億元；同期新加坡外幣存款卻錄得14%升幅。高盛認為，上述情況或意味資金由香港流向新加坡，估計過去3個月，流往新加坡的香港資金最多介乎30億美元至40億美元(約235億港元至314億港元)。

美國傳向歐盟飛機農產品加徵關稅

美國政府公布，因應空巴補貼仲裁結果向歐盟貨品徵稅的清單，生效日期為10月18日，當中飛機徵稅10%，農產品及其他產品則徵稅25%。

中國購逾46萬噸美國大豆

美國農業部表示，民間出口商向中國出售了46.4萬噸美國大豆，屬全球最大的大豆進口國中國對美國農產品一系列採購的最新一宗。

歐美恐爆關稅戰 道指收市挫494點

華府擬啟動向75億美元歐盟商品徵收關稅，歐盟表明報復，令歐美貿易關係惡化，加深了市場對環球經濟前景的憂慮，導致股市全面下挫。道指一度急瀉598點，失守26000關，收市仍挫494點；標指插1.79%，同樣失守100天線，當中以工業板塊表現最差。納指下滑1.56%，亞馬遜、蘋果等科網巨企跌幅皆至少1%。

外圍焦點簡訊

紐約聯儲銀行總裁威廉斯預測經濟前景正面的，估計美國經濟保持2%增長，勞動市場非常強勁，通脹接近2%指標。

紐約期金收市升1.3%，每盎斯報1507.90美元。

紐約期油收市1.8%，每桶報52.64美元。布蘭特期油收市跌2%。兩者均創下8月8日以來最低。

歐股下跌，英國、德國及法國分別挫3.23%、2.76%與3.12%；

英國政府公布最新脫歐協議內容，包括計劃在愛爾蘭島創立一個「全島監管區域」，基本上把北愛爾蘭留在歐盟單一市場。

美國總統參選人桑德斯的競選陣營宣布，桑德斯因動脈出現阻塞，須進行治理，並取消所有原定的造勢活動。

本地焦點簡訊

夜期收報25750點，跌200點，低水293點。

ADR港股比例指數報25823，較港低219點。

英國《金融時報》報道，華為入股牛津科學創新基金，近年累計已買入該基金410萬股，相當於持股量0.7%。

中航國際控股(00161)獲控股股東中國航空技術國際控股，提出收購該公司全部已發行H股的要約。

《都市日報》昨向員工發布內部通告，已確定日本買方全面收購都市新聞多媒體，預期交易在11月底前完成。

港鐵公司對10月2日晚上多個重鐵及輕鐵車站設施被示威者蓄意破壞和縱火，予以強烈譴責，並已就有關案件報警。