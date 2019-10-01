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港鐵沿線及市區多個商場10‧1暫停營業

港鐵沿線多個商場包括青衣城、沙田連城廣場、圓方及德福廣場，在10月1日全日暫停營業；此外，港九多個商場也關閉一天，指因應網上有人號召針對商場的公眾活動，有潛在風險。另外，港鐵表示金鐘站、灣仔站和太子站，由早上起暫停開放。

金價跌穿1500美元關 技術走勢轉壞



避險資金流失，紐約12月期金收市急跌33.5美元或2.2%，每盎斯報1472.90美元，創兩個月新低。

蘋果獲調升目標價 道指收市漲96點



美國財政部澄清無計劃限制美資投資中國股票，中美金融戰憂慮獲紓緩；加上蘋果獲摩根大通調升目標價，刺激股價漲超過2%，美股道指曾升178點，收市漲96點或0.36%；標指升0.50%，其中醫健股攀升0.90%；納指漲0.75%。

PayPal購國付寶70% 進軍中國市場



PayPal獲批准通過旗下公司收購國付寶(gopay)70%股權，成為國付寶實控人並進入中國支付市場。

外圍焦點簡訊

￭ 美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾：與中國貿易戰令美國農民處境十分艱難。

￭ IMF數據顯示，第二季全球外滙儲備佔比之中，美元降至61.63%，人民幣升至1.97%。

￭ 受經濟憂慮影響，歐羅挫至28個月低位，尾段跌0.38%。美滙指數升0.29%。

￭ 沙地阿拉伯石油產能已回復至9月遇襲前水平，消息拖累紐約期油收市跌3.3%，倫敦布蘭特期油下滑1.8%。

￭ 歐股收市個別發展，法股和德股分別升0.66%和0.38%，英股反覆低收0.24%。

￭ 副總理劉鶴出席活動時表示，中國政府將堅定不移推動全方位對外開放。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25983點，較昨日恒指收市低水109點。

￭ ADR港股比例指數報25936點，較港收市低156點。

￭ 保誠(02378)附屬以代價42.08億泰銖，收購TFUND的50.1%股權。

￭ 森美控股(00756)全年虧損23.84億元人民幣，不派末期息。

￭ SOHO中國(00410)以初始代價7.61億元人民幣出售一批停車位。

￭ 亨泰(00197)全年股東應佔虧損2.85億元，不派末期息。