中國財經

人民銀行批准國付寶股權變更申請，PayPal通過旗下美銀寶資訊技術(上海)收購國付寶(gopay)70%股權，成為國付寶實際控制人並進入中國支付服務市場。

國付寶表示，將一如既往在監管機構指導下，按照各項監管政策法規的要求開展業務，堅決貫徹落實各項監管工作要求，合法合規開展支付服務。

國付寶於2011年12月獲人行頒發互聯網支付、移動電話支付業務許可，2015年獲基金支付業務許可，2016年獲跨境人民幣支付業務許可，2016年獲預付費卡發行與受理業務許可(海南省、陝西省、雲南省、湖南省、北京市)。該公司主要面向電子商務、跨境商貿、航空旅遊等行業企業提供支付產品及行業配套解決方案。

PayPal一直以來在中國市場與中國支付公司合作開展跨境支付業務，但由於沒有境內支付牌照，受到多方限制。

有分析認為，PayPal是首家外資巨頭進入中國市場，並獲得控股權的支付公司，反映是對國內金融市場開放一個極高的認可。不過，中國支付體系已經相當健全，特別是支付寶、微信建立起的客戶端業務已經難再有競爭者，估計PayPal未來或將業務主力放在跨境市場上尋求突破。

以往國付寶的大股東是北京智融信達科技公司，是海航集團全資控股的子公司。