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今日 19:02 中國財經

潘功勝:跨境資本流動管理框架初步形成

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中國人民銀行副行長、國家外滙管理局局長潘功勝發表署名文章《我國外滙管理改革事業70年》。文章指出，跨境資本流動宏觀審慎管理框架初步形成。

文章稱，為了防止大規模不穩定跨境資本流動引發系統性金融風險，外滙管理部門在堅持市場化導向和經常項目可兌換原則基礎上，逆周期、市場化調控外滙市場主體的交易行為。建立和完善跨境資本流動監測、預警和響應機制，更好運用中間價逆周期因子、風險準備金、全口徑跨境融資宏觀審慎等各類政策工具。出台《銀行外滙業務微觀合規與審慎經營評估辦法》，提升外滙管理政策傳導效率。

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